الخارجية الأميركية: بلينكن بحث أمس باتصال مع غالانت جهود تسهيل إطلاق الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة

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نصار للـLBCI: المشروع الأساسيّ لعام 2024 هو تشغيل المكاتب السياحية التي افتتحناها عام 2021 في لبنان بالشراكة مع القطاع الخاص وإعادة تأهيلها لربط لبنان ببعصه والمكتب الأول سيكون في جبيل