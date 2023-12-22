بعد الأمطار الغزيرة... طرقات عائمة بالمياه ومواطنون عالقون في سياراتهم (فيديوهات)

شهدت طرقات عدّة في مناطق مختلفة تجمّعات كبيرة للمياه نتيجة الأمطار الغزيرة، ما أدى الى غرق سيارات عدة واحتجاز مواطنين في داخلها.

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مواطنين عالقين في سياراتهم في منطقة الكرنتينا، عمل عناصر من الدفاع المدني ووحدة الانقاذ البحري على سحبهم.

هذا وأدت غزارة الامطار الى انهيار مبنى قديم مهجور في منطقة زقاق البلاط في بيروت.