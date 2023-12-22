مصدر في وزارة الطاقة للـLBCI: الوزارة قامت بواجباتها ضمن الإمكانيات المادية المرصودة لها والوزير أرسل كتبًا لوزير الداخلية للتعميم على المحافظين والبلديات لإزالة العوائق وتنظيف مجاري الأنهار كل في نطاق بلديته

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك