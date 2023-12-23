الراعي في رسالة عيد الميلاد: ما أحوج المسؤولين السياسيين عندنا إلى نور كلمة الله الذي ينير الضمائر كي يخرجوا أحرارا من ظلمة مصالحهم الخاصة والفئوية ويخرجوا البلاد من نفق الفراغ الرئاسي

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