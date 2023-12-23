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انهيار صخري يقطع طريق بيت الدين-كفرقطرة في الشوف

آخر الأخبار
2023-12-23 | 03:32
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انهيار صخري يقطع طريق بيت الدين-كفرقطرة في الشوف
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انهيار صخري يقطع طريق بيت الدين-كفرقطرة في الشوف

 
 
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