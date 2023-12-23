شركة رامكو ترفع مخلّفات فيضان نهر بيروت على منطقة الكرنتينا - سوق السمك (فيديو)

القناة ١٢ الإسرائيلية: شركة زيم الإسرائيلية تقول إنه لا علاقة لها بالسفينة المستهدفة قبالة سواحل الهند

القناة ١٢ الإسرائيلية: شركة زيم الإسرائيلية تقول إنه لا علاقة لها بالسفينة المستهدفة قبالة سواحل الهند

"قلت لأمي أنا لا أمارس الإباحية لكنني على علاقة مع رجل وامرأة"... طلبا من إشبينتهما أن تصبح حبيبتهما وهذه التفاصيل!