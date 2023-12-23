القناة ١٢ الإسرائيلية: شركة زيم الإسرائيلية تقول إنه لا علاقة لها بالسفينة المستهدفة قبالة سواحل الهند

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وزير الطاقة للـLBCI: مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الاملاك البحرية وبالتالي تحت عناية وزارة الاشغال أما مجاري الانهر فهي من مشؤولية وزارة الطاقة خصوصا بما يتعلّق بالمشاكل الطبيعية وليس النهر الذي فاض ولكن هناك تعديات بالقرب منه الامر الذي نبهنا منه ساب