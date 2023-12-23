الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العالم في لبنان
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الطاقة للـLBCI: وزير الاشغال ليس على حقّ وكمية الامطار التي هطلت غير مسبوقة وكل الطرقات "طافت" لعدم تمكن الطرقات بلبنان استيعاب هذه الكمية ووزارة الطاقة فعلت كل واجباتها
آخر الأخبار
2023-12-23 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الطاقة للـLBCI: وزير الاشغال ليس على حقّ وكمية الامطار التي هطلت غير مسبوقة وكل الطرقات "طافت" لعدم تمكن الطرقات بلبنان استيعاب هذه الكمية ووزارة الطاقة فعلت كل واجباتها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الطاقة
للـLBCI:
الاشغال
وكمية
الامطار
مسبوقة
الطرقات
"طافت"
الطرقات
بلبنان
استيعاب
الكمية
ووزارة
الطاقة
واجباتها
التالي
المقاومة الاسلامية: استهدفنا بعد ظهر اليوم السبت انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة
وزير الطاقة للـLBCI: مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الاملاك البحرية وبالتالي تحت عناية وزارة الاشغال أما مجاري الانهر فهي من مشؤولية وزارة الطاقة خصوصا بما يتعلّق بالمشاكل الطبيعية وليس النهر الذي فاض ولكن هناك تعديات بالقرب منه الامر الذي نبهنا منه ساب
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:42
مريض(ة) بحاجة ماسة إلى ٦ وحدات دم و ٢ بلاكيت 0+ في مستشفى أوتيل ديو لإجراء عملية قلب مفتوح
آخر الأخبار
11:42
مريض(ة) بحاجة ماسة إلى ٦ وحدات دم و ٢ بلاكيت 0+ في مستشفى أوتيل ديو لإجراء عملية قلب مفتوح
0
امن وقضاء
11:30
بلدية بيروت: لم يحصل أي طوفانات للطرقات بسبب تنظيف أقنية الصرف وفيضان نهر بيروت ليس من مسؤولية البلدية
امن وقضاء
11:30
بلدية بيروت: لم يحصل أي طوفانات للطرقات بسبب تنظيف أقنية الصرف وفيضان نهر بيروت ليس من مسؤولية البلدية
0
عالم الطبخ
11:15
وصفة الـ"غراتان دوفينوا" الشهية على طريقة الشيف حنا طويل!(فيديو)
عالم الطبخ
11:15
وصفة الـ"غراتان دوفينوا" الشهية على طريقة الشيف حنا طويل!(فيديو)
0
أخبار دولية
11:05
ارتفاع حصيلة القتلى في العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 20258 وفق وزارة الصحة التابعة لحماس
أخبار دولية
11:05
ارتفاع حصيلة القتلى في العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 20258 وفق وزارة الصحة التابعة لحماس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
11:42
مريض(ة) بحاجة ماسة إلى ٦ وحدات دم و ٢ بلاكيت 0+ في مستشفى أوتيل ديو لإجراء عملية قلب مفتوح
آخر الأخبار
11:42
مريض(ة) بحاجة ماسة إلى ٦ وحدات دم و ٢ بلاكيت 0+ في مستشفى أوتيل ديو لإجراء عملية قلب مفتوح
0
عالم الطبخ
11:15
وصفة الـ"غراتان دوفينوا" الشهية على طريقة الشيف حنا طويل!(فيديو)
عالم الطبخ
11:15
وصفة الـ"غراتان دوفينوا" الشهية على طريقة الشيف حنا طويل!(فيديو)
0
أخبار دولية
11:00
إيران تستنكر عدم فعالية المنظمات الدولية في غزة
أخبار دولية
11:00
إيران تستنكر عدم فعالية المنظمات الدولية في غزة
0
آخر الأخبار
10:57
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديّ في قصف لحزب الله استهدف جنودًا في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس
آخر الأخبار
10:57
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديّ في قصف لحزب الله استهدف جنودًا في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:55
السيارات تغرق على اوتوستراد الكرنتينا الذي تحوّل الى نهر (فيديو)
أمن وقضاء
02:55
السيارات تغرق على اوتوستراد الكرنتينا الذي تحوّل الى نهر (فيديو)
0
أخبار دولية
05:03
حريق في سفينة قبالة سواحل الهند بعد هجوم بطائرة مسيّرة
أخبار دولية
05:03
حريق في سفينة قبالة سواحل الهند بعد هجوم بطائرة مسيّرة
0
امن وقضاء
08:21
قوى الامن: استدرجه إلى الشويفات بحجة بيعه كمية من الساعات وسلبه بقوة السلاح
امن وقضاء
08:21
قوى الامن: استدرجه إلى الشويفات بحجة بيعه كمية من الساعات وسلبه بقوة السلاح
0
منوعات
2023-12-22
عصابة تنكرت بزي كرتوني للأطفال واحتالت على الجمعيات الخيرية...إليكم المبلغ الهائل الذي جمعته!
منوعات
2023-12-22
عصابة تنكرت بزي كرتوني للأطفال واحتالت على الجمعيات الخيرية...إليكم المبلغ الهائل الذي جمعته!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
هل تحسّن وضع الطرقات بعد ما شهدته ليلاً وصباحاً؟
تقارير نشرة الاخبار
08:00
هل تحسّن وضع الطرقات بعد ما شهدته ليلاً وصباحاً؟
0
امن وقضاء
07:44
فياض للـLBCI: مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الاملاك البحرية اي تحت عناية وزارة الاشغال
امن وقضاء
07:44
فياض للـLBCI: مصبّ نهر بيروت يقع ضمن حدود الاملاك البحرية اي تحت عناية وزارة الاشغال
0
آخر الأخبار
07:19
شركة رامكو ترفع مخلّفات فيضان نهر بيروت على منطقة الكرنتينا - سوق السمك (فيديو)
آخر الأخبار
07:19
شركة رامكو ترفع مخلّفات فيضان نهر بيروت على منطقة الكرنتينا - سوق السمك (فيديو)
0
أمن وقضاء
07:05
قصفٌ اسرائيلي مستمر على الحدود الجنوبية
أمن وقضاء
07:05
قصفٌ اسرائيلي مستمر على الحدود الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
كمية الأمطار الغزيرة التي شهدها لبنان...ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
06:41
كمية الأمطار الغزيرة التي شهدها لبنان...ماذا في التفاصيل؟
0
امن وقضاء
03:43
كيف هو المشهد الآن من محيط نهر بيروت؟ (فيديو)
امن وقضاء
03:43
كيف هو المشهد الآن من محيط نهر بيروت؟ (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:27
الراعي: التوافق حول شخص الرئيس يتمّ أثناء دورات إنتخاب متتالية
أخبار لبنان
03:27
الراعي: التوافق حول شخص الرئيس يتمّ أثناء دورات إنتخاب متتالية
0
أمن وقضاء
03:21
حمية للـ LBCI: موضوع الانهر لدى وزارة الطاقة... ولمدّة 48 ساعة المطار عمل على المولدات وحلّ الزحمة بحاجة للتعاون
أمن وقضاء
03:21
حمية للـ LBCI: موضوع الانهر لدى وزارة الطاقة... ولمدّة 48 ساعة المطار عمل على المولدات وحلّ الزحمة بحاجة للتعاون
0
أمن وقضاء
03:12
لحظة الغارة على طريق الخردلي - دير ميماس (فيديو)
أمن وقضاء
03:12
لحظة الغارة على طريق الخردلي - دير ميماس (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:31
كارثة بسبب العاصفة...وفاة ٤ أطفال نتيجة انهيار سقف غرفة في حميص-مزيارة
أمن وقضاء
02:31
كارثة بسبب العاصفة...وفاة ٤ أطفال نتيجة انهيار سقف غرفة في حميص-مزيارة
2
آخر الأخبار
00:16
التحكم المروري: قطع كل الطرقات المؤدية الى محلة سوق السمك الكرنتينا وتحويل السير الى الاوتوستراد الرئيسي بسبب تجمع الوحول والمياه
آخر الأخبار
00:16
التحكم المروري: قطع كل الطرقات المؤدية الى محلة سوق السمك الكرنتينا وتحويل السير الى الاوتوستراد الرئيسي بسبب تجمع الوحول والمياه
3
تقارير نشرة الاخبار
18:00
نعمة الأمطار تحولت نقمة على المواطنين... كيف هو المشهد عند مدخل بيروت الشمالي؟
تقارير نشرة الاخبار
18:00
نعمة الأمطار تحولت نقمة على المواطنين... كيف هو المشهد عند مدخل بيروت الشمالي؟
4
خبر عاجل
02:21
غارة اسرائيلية على نهر الخردلي جنوب الليطاني قريبة من مركز اليونيفيل والجيش أعاد السيارات عند حاجز الخردلي
خبر عاجل
02:21
غارة اسرائيلية على نهر الخردلي جنوب الليطاني قريبة من مركز اليونيفيل والجيش أعاد السيارات عند حاجز الخردلي
5
خبر عاجل
03:55
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد جل الديب وصولا الى الضبية المسلك الشرقي وحركة المرور خانقة في المحلة وتم التواصل مع المعنيين للمعالجة
خبر عاجل
03:55
التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد جل الديب وصولا الى الضبية المسلك الشرقي وحركة المرور خانقة في المحلة وتم التواصل مع المعنيين للمعالجة
6
آخر الأخبار
16:21
بعد الأمطار الغزيرة... طرقات عائمة بالمياه ومواطنون عالقون في سياراتهم (فيديوهات)
آخر الأخبار
16:21
بعد الأمطار الغزيرة... طرقات عائمة بالمياه ومواطنون عالقون في سياراتهم (فيديوهات)
7
فنّ
04:54
عبير نعمة تبكي على المسرح مُعلنةً طلاقها رسمياً: "صعبة شيلك من قلبي" (فيديو)
فنّ
04:54
عبير نعمة تبكي على المسرح مُعلنةً طلاقها رسمياً: "صعبة شيلك من قلبي" (فيديو)
8
اخبار البرامج
17:28
"أنت من أهم أتباع السيد المسيح"...من وجّه هذه الرسالة للفنان رامي عياش؟
اخبار البرامج
17:28
"أنت من أهم أتباع السيد المسيح"...من وجّه هذه الرسالة للفنان رامي عياش؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More