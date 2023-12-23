المقاومة الاسلامية: استهدفنا بعد ظهر اليوم ‏السبت انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة

هل تحسّن وضع الطرقات بعد ما شهدته ليلاً وصباحاً؟

هل تحسّن وضع الطرقات بعد ما شهدته ليلاً وصباحاً؟

وزير الطاقة للـLBCI: وزير الاشغال ليس على حقّ وكمية الامطار التي هطلت غير مسبوقة وكل الطرقات "طافت" لعدم تمكن الطرقات بلبنان استيعاب هذه الكمية ووزارة الطاقة فعلت كل واجباتها