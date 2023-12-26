قتيل وجريح في الهجوم الأوكراني على شبه جزيرة القرم

جورج خباز عن الأبوة: "فكرة الإنجاب أنانية"... وهل يتزوج في عام 2024؟

جورج خباز عن الأبوة: "فكرة الإنجاب أنانية"... وهل يتزوج في عام 2024؟

أ.ف.ب عن مصادر أمنية: مقتل عنصر من فصيل عراقي موال لإيران وإصابة 24 آخرين بقصف جوي