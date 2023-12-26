إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة إسرائيلي بجروح في إطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع باتجاه الجليل الغربي

تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران زادت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% إلى نحو 9 كيلوجرامات شهريا

تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران زادت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% إلى نحو 9 كيلوجرامات شهريا

وزير الدفاع الإسرائيلي يلمح إلى حدوث أعمال انتقامية في العراق واليمن و/أو إيران بسبب الهجمات ضد إسرائيل