الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: إعلان جيش الاحتلال عن تغيير خطته العسكرية وعن استمرار العمليات لأشهر يمثل اعترافًا بالفشل في تحقيق أهداف العدوان بعد ثمانين يوما من القتال رغم القصف الهمجيّ و تعمد استهداف عشرات الاف المد

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك