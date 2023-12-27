الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم ليلة أمس موقعا عسكريا تابعا لحزب الله

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حركة حماس: ننفي صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بشأن عملية طوفان الأقصى ودوافعها ونؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا