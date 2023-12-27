حركة حماس: أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى

خرجت في موعد غرامي ولم تعد... هذا ما حدث للشابة العشرينية!

خرجت في موعد غرامي ولم تعد... هذا ما حدث للشابة العشرينية!

حركة حماس: ننفي صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بشأن عملية طوفان الأقصى ودوافعها ونؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا