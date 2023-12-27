المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا فيها ‏إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

وزير التربية بعد الاجتماع التربوي في بكركي: حريصون على إستئناف التعليم في المدارس والمؤسسات الخاصة بعد إنتهاء عطلة الأعياد

وزير التربية بعد الاجتماع التربوي في بكركي: حريصون على إستئناف التعليم في المدارس والمؤسسات الخاصة بعد إنتهاء عطلة الأعياد

الاجتماع التربوي في بكركي: الاتفاق على تشكيل لجنة تربوية برئاسة وزير التربية مؤلفة من كل عناصر الجسم التربوي لاستكمال النقاشات وتذليل العوائق بمهلة تنتهي في الثامن من شهر كانون الثاني