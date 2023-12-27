الاجتماع التربوي في بكركي: الاتفاق على تشكيل لجنة تربوية برئاسة وزير التربية مؤلفة من كل عناصر الجسم التربوي لاستكمال النقاشات وتذليل العوائق بمهلة تنتهي في الثامن من شهر كانون الثاني

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا فيها ‏إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا فيها ‏إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

خرجت في موعد غرامي ولم تعد... هذا ما حدث للشابة العشرينية!