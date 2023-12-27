المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة

لجنة تربوية لتذليل العوائق...وزير التربية: حريصون على إستئناف التعليم بعد عطلة الأعياد

لجنة تربوية لتذليل العوائق...وزير التربية: حريصون على إستئناف التعليم بعد عطلة الأعياد

وزير التربية بعد الاجتماع التربوي في بكركي: حريصون على إستئناف التعليم في المدارس والمؤسسات الخاصة بعد إنتهاء عطلة الأعياد