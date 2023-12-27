ولي العهد السعودي: عملنا على إيجاد حراك عربي إسلامي للضغط لوقف العدوان الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات لغزة

بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول

بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول

الهلال الأحمر الفلسطيني: استمرار القصف على بعد أمتار من مستشفى الأمل في خانيونس وإطلاق نار من طائرات مسيرة