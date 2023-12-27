الجيش: عمليات دهم لمنازل مطلوبين تنفذها وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال - البقاع وقد تعرض عناصر الجيش لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران من دون وقوع إصابات وأوقِف أحد المطلوبين فيما لا تزال العملية مستمرة

عمليات دهم لمنازل مطلوبين تنفذها وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال- البقاع، وقد تعرض عناصر الجيش لإطلاق نار فردوا على مصادر النيران دون وقوع إصابات، وأوقِف أحد المطلوبين فيما لا تزال العملية مستمرة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/3LNyFciH0l