زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": أزعجتني صورة المطرانين مع الرئيس الاسرائيلي ولا أوافق عليها قطعًا وقمت بالتواصل مع قضاة من المحكمة العسكرية التي تمتلك النصوص المتعلقة بالاتصال بالعدو الاسرائيلي ومن يعترض من النواب فاليبدّل في النص أو يعدّل به

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