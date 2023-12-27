زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": ما من اتفاق ضد باسيل بشأن قيادة الجيش ولكن لدي لوم عليه فدستوريا الحياة معطلة والبلد من دون رئيس "ما بيمشي"

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