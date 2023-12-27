زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": الحل الوحيد لإنقاذ المؤسسة العسكرية هو التمديد لقائد الجيش على الرغم من الفرصة الذهبية لفرنجية للتخلص من منافسه للرئاسة فالإنفتاح هو من سمات فرنجية وهذه الخطوة تسجل له

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