زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": كان الاجتماع بين تيمور جنبلاط وفرنجية جيدًا جدًا بعد أن مرّت العلاقة بين التقدمي والمردة ببرودة

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