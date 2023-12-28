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تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي تزامنًا مع غارات جوية على منطقة الصالحاني بين راميا ومروحين في القطاع الغربي

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2023-12-28 | 05:16
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تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي تزامنًا مع غارات جوية على منطقة الصالحاني بين راميا ومروحين في القطاع الغربي
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تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي تزامنًا مع غارات جوية على منطقة الصالحاني بين راميا ومروحين في القطاع الغربي

 
 
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