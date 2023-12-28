وسائل إعلام إسرائيلية: تفعيل الدفاعات الجوية ضد 3 أهداف مشبوهة في سماء ضواحي حيفا

الجيش الإسرائيليّ: أحد قتلى الجيش اليوم نائب قائد الكتيبة 198 في الفرقة 460 مدرعات برتبة رائد وسقط وسط القطاع

الجيش الإسرائيليّ: أحد قتلى الجيش اليوم نائب قائد الكتيبة 198 في الفرقة 460 مدرعات برتبة رائد وسقط وسط القطاع

ملكة جمال بوليفيا في قبضة الشرطة... وهذه هي الأعمال المخالفة التي قامت بها مع شريكها!