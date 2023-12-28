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o
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o
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غانتس: مستعدون لمرحلة مقبلة في الحرب ستستمر طويلا وتشمل عمليات قوية ومعمقة
آخر الأخبار
2023-12-28 | 11:21
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غانتس: مستعدون لمرحلة مقبلة في الحرب ستستمر طويلا وتشمل عمليات قوية ومعمقة
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