الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع التيار الكهربائي في أربع مناطق بعد الهجوم الجوي الروسي الضخم

آخر الأخبار
2023-12-29 | 03:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع التيار الكهربائي في أربع مناطق بعد الهجوم الجوي الروسي الضخم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع التيار الكهربائي في أربع مناطق بعد الهجوم الجوي الروسي الضخم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الطاقة

الأوكرانية:

انقطاع

التيار

الكهربائي

مناطق

الهجوم

الجوي

الروسي

الضخم

LBCI التالي
أنهت علاقتها بصديقتها المفضلة بعد 14 عامًا...والسبب هدية عيد الميلاد!
رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد للـLBCI:المنطقة ذاهبة إلى استقطاب طرفين إسلاميين واحد شيعيّ يمثّل حزب الله والحرس الثوريّ الإيرانيّ وايران وآخر سنيّ يمثّل حماس وذلك مقابل تطرف يهوديّ ممثّل نتنياهو ونتيجة ذلك أصبح موقع المسيحيين هامشيّ ولا يؤثّر بأحداث
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:31

عضّه في ذراعيه فخذيه خصيتيه... كلب يتسبب بكارثة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
10:23

احتفلت بعيد الميلاد مع عائلتها في منزل أخت زوجها... ما حصل معها بعد ذلك كان صادما: فاتورة قلبت الموازين!

LBCI
آخر الأخبار
10:19

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
10:17

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا أماكن انتشار جنود العدو الإسرائيلي بين ثكنة زرعيت وموقع بركة ريشا ‏بالأسلحة المناسبة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:42

شخصية "إبنيزر البخيل" حقيقة وتمثل حياة شخصية معروفة... إليكم التفاصيل!

LBCI
منوعات
10:31

عضّه في ذراعيه فخذيه خصيتيه... كلب يتسبب بكارثة وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
10:23

احتفلت بعيد الميلاد مع عائلتها في منزل أخت زوجها... ما حصل معها بعد ذلك كان صادما: فاتورة قلبت الموازين!

LBCI
آخر الأخبار
10:19

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:53

التجدد للوطن: لعدم الاستحواذ على مواقع طائفة الروم الكاثوليك

LBCI
أمن وقضاء
2023-12-28

فصيلة التفتيشات في المطار أحبطت محاولة تهريب 20 كيلو غراما من الكبتاغون الى الكويت

LBCI
آخر الأخبار
03:31

الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك شمالي قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
02:55

رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد للـLBCI:المنطقة ذاهبة إلى استقطاب طرفين إسلاميين واحد شيعيّ يمثّل حزب الله والحرس الثوريّ الإيرانيّ وايران وآخر سنيّ يمثّل حماس وذلك مقابل تطرف يهوديّ ممثّل نتنياهو ونتيجة ذلك أصبح موقع المسيحيين هامشيّ ولا يؤثّر بأحداث

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:50

بسبب عاصفة... طيارون يصارعون رياحًا شديدة للهبوط بطائرة في مطار هيثرو في لندن

LBCI
أخبار لبنان
07:47

كيف هو الوضع جنوبا؟

LBCI
أخبار لبنان
16:36

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ينشر مشاهد من استهداف المستوطنات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

مجموعة CMA-CGM تبني وتجهز مطبخ مريم في منطقة الكرنتينا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اصطدام سلتين يوقف التلفريك ويحجز ٤٠ شخصا في الجو لساعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

السعودية تستقطب محبي لعبة التنس بتنافس نجومها العالميين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

وفاة المحترف توفيق وهبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

قيادات اسرائيلية تبحث مع واشنطن كيفية توسيع العمل في معبر رفح وادارته أو مراقبته في المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين ليلة وضحاها.. إشكالان مع اليونيفيل جنوباً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:08

جوانا كركي تتزوّج للمرّة الثانية... من هو زوجها "الميليونير"؟

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع سعر صفيحة البنزين... ماذا عن الغاز والمازوت؟

LBCI
أخبار لبنان
15:56

بيان للجيش بعد انتهاء عملية إنقاذ الأشخاص العالقين في مقصورات التلفريك - جونية

LBCI
أخبار لبنان
13:19

الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية: نهيب بأهلنا في القرى الأمامية فصل الكاميرات الخاصة عن الانترنت بعد خرق العدو لها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

وفاة المحترف توفيق وهبه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

توقيفات فساد التربية تابع... أمل شعبان خلف القضبان بجرم الرشوة والإثراء غير المشروع

LBCI
أخبار لبنان
14:30

بيان للدفاع المدني بعد حادثة التلفريك... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أخبار دولية
16:21

الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت الرهائن الثلاثة بعدما اعتقدت أن استغاثتهم كانت فخا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More