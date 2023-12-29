سعيد للـLBCI: البطريرك المارونيّ يريد أن "يبرّد العلاقات" مع حزب الله لإنجاح القمة الروحية التي قد تُعقد في المجلس الشيعيّ الأعلى لأنّه قد يكون باعتقاد البطريرك أنّنا لا يمكننا انتخاب رئيس للجمهورية اذا عاكسنا حزب الله

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