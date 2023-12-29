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o
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o
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o
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o
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o
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الجزيرة: شهيد ومصابون في قصف إسرائيليّ استهدف منزلًا غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2023-12-29 | 09:27
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الجزيرة: شهيد ومصابون في قصف إسرائيليّ استهدف منزلًا غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة
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