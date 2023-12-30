المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسن أكرم الموسوي "ربيع" من بلدة قرحا في البقاع

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيدين حيدر محمد المزاوي "حمزة" من بلدة الكرك وعباس محمد العجمي "أبو الفضل" من بلدة حي الفيكاني في البقاع

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيدين حيدر محمد المزاوي "حمزة" من بلدة الكرك وعباس محمد العجمي "أبو الفضل" من بلدة حي الفيكاني في البقاع

قتلها في فرن الشّبّاك ورماها في مستوعب للنفايات في سوق الأحد... "المعلومات" أوقفته وهذا ما تبيّن