المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابة مباشرة وأوقعوا ‏أفراده بين قتيل وجريح

سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60

سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60

كتائب القسام: مجاهدونا يشتبكون مع قوة خاصة صهيونية بالشيخ رضوان في غزة ويوقعون نحو 20 جنديا بين قتيل وجريح