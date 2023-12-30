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o
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21
o
كسروان
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o
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o
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o
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وزارة الصحة الفلسطينية: 165 فلسطينيًا قُتلوا و250 أُصيبوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية
آخر الأخبار
2023-12-30 | 07:58
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وزارة الصحة الفلسطينية: 165 فلسطينيًا قُتلوا و250 أُصيبوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية
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