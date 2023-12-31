الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجزيرة: الطائرات الحربية الإسرائيلية تدمر مسجدين في دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة
آخر الأخبار
2023-12-30 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجزيرة: الطائرات الحربية الإسرائيلية تدمر مسجدين في دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الطائرات
الحربية
الإسرائيلية
مسجدين
البلح
ومخيم
المغازي
التالي
رويترز عن القيادة المركزية الأميركية: مدمرة أميركية أسقطت صاروخين أطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن
وكالة أنباء فلسطين: مقتل عشرات المدنيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة تمركزت في وسط وجنوب القطاع
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
02:11
مسيرة خيرية للكلاب في مدريد ضد التخلي عن الحيوانات
منوعات
02:11
مسيرة خيرية للكلاب في مدريد ضد التخلي عن الحيوانات
0
رياضة
01:51
تراوري لاعب بورنموث يغيب عن الملاعب بعد إصابته بالملاريا
رياضة
01:51
تراوري لاعب بورنموث يغيب عن الملاعب بعد إصابته بالملاريا
0
آخر الأخبار
01:18
لافروف: روسيا سترد على نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى
آخر الأخبار
01:18
لافروف: روسيا سترد على نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى
0
أخبار دولية
01:15
العثور على ثلاثة مهاجرين مفارقين الحياة قبالة جزر الكانري وإنقاذ 15
أخبار دولية
01:15
العثور على ثلاثة مهاجرين مفارقين الحياة قبالة جزر الكانري وإنقاذ 15
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
02:11
مسيرة خيرية للكلاب في مدريد ضد التخلي عن الحيوانات
منوعات
02:11
مسيرة خيرية للكلاب في مدريد ضد التخلي عن الحيوانات
0
رياضة
01:51
تراوري لاعب بورنموث يغيب عن الملاعب بعد إصابته بالملاريا
رياضة
01:51
تراوري لاعب بورنموث يغيب عن الملاعب بعد إصابته بالملاريا
0
آخر الأخبار
01:18
لافروف: روسيا سترد على نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى
آخر الأخبار
01:18
لافروف: روسيا سترد على نشر الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى
0
آخر الأخبار
00:39
احصاءات غرفة التحكم: 8 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
00:39
احصاءات غرفة التحكم: 8 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:09
نتنياهو: الحرب ستستمر شهورًا...وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له الضربات
أخبار لبنان
14:09
نتنياهو: الحرب ستستمر شهورًا...وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له الضربات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
على LBCI سهرة راس السنة مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
على LBCI سهرة راس السنة مختلفة
0
أخبار دولية
06:57
إلغاء عدد من رحلات قطارات "يوروستار" بسبب إغلاق سكك قرب لندن
أخبار دولية
06:57
إلغاء عدد من رحلات قطارات "يوروستار" بسبب إغلاق سكك قرب لندن
0
فنّ
11:26
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
فنّ
11:26
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:31
هل يرحل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي؟
رياضة
14:31
هل يرحل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
اتاتورك يطيح بكأس السوبر التركي في الرياض
تقارير نشرة الاخبار
14:26
اتاتورك يطيح بكأس السوبر التركي في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
نهر بيروت كان له عيد ... وتاريخه شهد فيضانات عدة
تقارير نشرة الاخبار
14:20
نهر بيروت كان له عيد ... وتاريخه شهد فيضانات عدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في الجنوب... مصالح تجارية وخدماتية تأثرت بالحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في الجنوب... مصالح تجارية وخدماتية تأثرت بالحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
ما هي آخر التطورات في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:13
ما هي آخر التطورات في الجنوب؟
0
أخبار لبنان
14:09
نتنياهو: الحرب ستستمر شهورًا...وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له الضربات
أخبار لبنان
14:09
نتنياهو: الحرب ستستمر شهورًا...وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له الضربات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اسرائيل دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اسرائيل دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
على LBCI سهرة راس السنة مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
على LBCI سهرة راس السنة مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في اليوم الـ85 للحرب على غزة... لا شيئ يبدو محسوماً
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في اليوم الـ85 للحرب على غزة... لا شيئ يبدو محسوماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:26
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
فنّ
11:26
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
2
خبر عاجل
08:27
هيئة ادارة السير: استقبال المواطنين في الأسبوع الأول من العام الجديد لانجاز الخدمات
خبر عاجل
08:27
هيئة ادارة السير: استقبال المواطنين في الأسبوع الأول من العام الجديد لانجاز الخدمات
3
أمن وقضاء
04:18
قتلها في فرن الشّبّاك ورماها في مستوعب للنفايات في سوق الأحد... "المعلومات" أوقفته وهذا ما تبيّن
أمن وقضاء
04:18
قتلها في فرن الشّبّاك ورماها في مستوعب للنفايات في سوق الأحد... "المعلومات" أوقفته وهذا ما تبيّن
4
منوعات
16:44
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
منوعات
16:44
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
5
أمن وقضاء
11:45
تفاصيل ما حدث على أوتوستراد جونية...شجاعة أحد الضّباط تنقذ القوّة
أمن وقضاء
11:45
تفاصيل ما حدث على أوتوستراد جونية...شجاعة أحد الضّباط تنقذ القوّة
6
فنّ
05:15
إليسا تثير الجدل... لماذا مسكت صدر الراحلة داليدا بيديها؟ (فيديو)
فنّ
05:15
إليسا تثير الجدل... لماذا مسكت صدر الراحلة داليدا بيديها؟ (فيديو)
7
أخبار لبنان
10:02
المرصد الأوروبيّ: ظهور سلامة في دفن شقيقه يحمل تحديًا للقضاء الأجنبيّ وللشعب اللبنانيّ
أخبار لبنان
10:02
المرصد الأوروبيّ: ظهور سلامة في دفن شقيقه يحمل تحديًا للقضاء الأجنبيّ وللشعب اللبنانيّ
8
منوعات
12:34
مظهر مؤثرة يثير الجدل في صالة رياضية: "لماذا يتصرّف الجميع وكأنني عارية؟" (فيديو)
منوعات
12:34
مظهر مؤثرة يثير الجدل في صالة رياضية: "لماذا يتصرّف الجميع وكأنني عارية؟" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More