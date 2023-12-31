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ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا

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2023-12-31 | 04:42
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ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا
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ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا

 
 
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