الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة واصابته إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2023-12-31 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المقاومة الإسلامية: استهداف موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة واصابته إصابة مباشرة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإسلامية:
استهداف
حانيتا
بالأسلحة
المناسبة
واصابته
إصابة
مباشرة
التالي
ياباني يُبعد الدببة عن المناطق السكنية بأسلوب أقل عنفاً من القتل
ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:15
اشتركوا اليوم مع الـLBCI لفرصة ربح واحدة من سيارتين الأولى تقدمة تطبيق Auto Trader Lebanon والثانية تقدمة JAC Motors Lebanon
آخر الأخبار
08:15
اشتركوا اليوم مع الـLBCI لفرصة ربح واحدة من سيارتين الأولى تقدمة تطبيق Auto Trader Lebanon والثانية تقدمة JAC Motors Lebanon
0
آخر الأخبار
08:32
كتائب القسام: إستهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
آخر الأخبار
08:32
كتائب القسام: إستهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
0
منوعات
08:31
دمية "مسكونة" تثير الرعب... إليكم التفاصيل الصادمة التي حصلت مع هذه العائلة!
منوعات
08:31
دمية "مسكونة" تثير الرعب... إليكم التفاصيل الصادمة التي حصلت مع هذه العائلة!
0
منوعات
08:03
تعرّضت لـ15 طعنة قبل وفاتها... جريمة مروعة تصيب شابة وهكذا عُثر على الجثة!
منوعات
08:03
تعرّضت لـ15 طعنة قبل وفاتها... جريمة مروعة تصيب شابة وهكذا عُثر على الجثة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:15
اشتركوا اليوم مع الـLBCI لفرصة ربح واحدة من سيارتين الأولى تقدمة تطبيق Auto Trader Lebanon والثانية تقدمة JAC Motors Lebanon
آخر الأخبار
08:15
اشتركوا اليوم مع الـLBCI لفرصة ربح واحدة من سيارتين الأولى تقدمة تطبيق Auto Trader Lebanon والثانية تقدمة JAC Motors Lebanon
0
آخر الأخبار
08:32
كتائب القسام: إستهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
آخر الأخبار
08:32
كتائب القسام: إستهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
0
منوعات
08:31
دمية "مسكونة" تثير الرعب... إليكم التفاصيل الصادمة التي حصلت مع هذه العائلة!
منوعات
08:31
دمية "مسكونة" تثير الرعب... إليكم التفاصيل الصادمة التي حصلت مع هذه العائلة!
0
منوعات
08:03
تعرّضت لـ15 طعنة قبل وفاتها... جريمة مروعة تصيب شابة وهكذا عُثر على الجثة!
منوعات
08:03
تعرّضت لـ15 طعنة قبل وفاتها... جريمة مروعة تصيب شابة وهكذا عُثر على الجثة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-28
بعد اخراج عنكبوت من أذنها شعرت بالألم مرة جديدة... "أحسست بالرعب مما تم اكتشافه وتقيأت"! (صور)
منوعات
2023-12-28
بعد اخراج عنكبوت من أذنها شعرت بالألم مرة جديدة... "أحسست بالرعب مما تم اكتشافه وتقيأت"! (صور)
0
أخبار دولية
00:05
بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئيا إلى منطقة شنغن
أخبار دولية
00:05
بلغاريا ورومانيا ستنضمان جزئيا إلى منطقة شنغن
0
أمن وقضاء
2023-12-30
تبادل لاطلاق النار خلال عمليات دهم للجيش في حورتعلا... وإصابة أحد المطلوبين
أمن وقضاء
2023-12-30
تبادل لاطلاق النار خلال عمليات دهم للجيش في حورتعلا... وإصابة أحد المطلوبين
0
منوعات
2023-12-13
مأساة وفاة شخصية مشهورة في أميركا... خرج في موعد غرامي خلال عطلته وهنا وقعت الكارثة!
منوعات
2023-12-13
مأساة وفاة شخصية مشهورة في أميركا... خرج في موعد غرامي خلال عطلته وهنا وقعت الكارثة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:31
هل يرحل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي؟
رياضة
14:31
هل يرحل كريم بنزيما عن نادي الاتحاد السعودي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
اتاتورك يطيح بكأس السوبر التركي في الرياض
تقارير نشرة الاخبار
14:26
اتاتورك يطيح بكأس السوبر التركي في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
نهر بيروت كان له عيد ... وتاريخه شهد فيضانات عدة
تقارير نشرة الاخبار
14:20
نهر بيروت كان له عيد ... وتاريخه شهد فيضانات عدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في الجنوب... مصالح تجارية وخدماتية تأثرت بالحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:18
في الجنوب... مصالح تجارية وخدماتية تأثرت بالحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
ما هي آخر التطورات في الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:13
ما هي آخر التطورات في الجنوب؟
0
أخبار لبنان
14:09
نتنياهو: الحرب ستستمر شهورًا...وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له الضربات
أخبار لبنان
14:09
نتنياهو: الحرب ستستمر شهورًا...وفي حال وسع حزب الله المواجهة سنوجه له الضربات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اسرائيل دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اسرائيل دمرت ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
على LBCI سهرة راس السنة مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
على LBCI سهرة راس السنة مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في اليوم الـ85 للحرب على غزة... لا شيئ يبدو محسوماً
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في اليوم الـ85 للحرب على غزة... لا شيئ يبدو محسوماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:44
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
منوعات
16:44
"أنت مغنية الزفاف وليس المتعرية"... فستان أسود بفتحة هائلة "كشفت الكثير" وضع الفنانة في موقف محرج! (فيديو)
2
فنّ
11:26
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
فنّ
11:26
في ذكرى زواجه... رامي عيّاش يتزوج للمرة الثانية! (صور)
3
أمن وقضاء
11:45
تفاصيل ما حدث على أوتوستراد جونية...شجاعة أحد الضّباط تنقذ القوّة
أمن وقضاء
11:45
تفاصيل ما حدث على أوتوستراد جونية...شجاعة أحد الضّباط تنقذ القوّة
4
أخبار لبنان
10:02
المرصد الأوروبيّ: ظهور سلامة في دفن شقيقه يحمل تحديًا للقضاء الأجنبيّ وللشعب اللبنانيّ
أخبار لبنان
10:02
المرصد الأوروبيّ: ظهور سلامة في دفن شقيقه يحمل تحديًا للقضاء الأجنبيّ وللشعب اللبنانيّ
5
آخر الأخبار
08:15
اشتركوا اليوم مع الـLBCI لفرصة ربح واحدة من سيارتين الأولى تقدمة تطبيق Auto Trader Lebanon والثانية تقدمة JAC Motors Lebanon
آخر الأخبار
08:15
اشتركوا اليوم مع الـLBCI لفرصة ربح واحدة من سيارتين الأولى تقدمة تطبيق Auto Trader Lebanon والثانية تقدمة JAC Motors Lebanon
6
منوعات
12:34
مظهر مؤثرة يثير الجدل في صالة رياضية: "لماذا يتصرّف الجميع وكأنني عارية؟" (فيديو)
منوعات
12:34
مظهر مؤثرة يثير الجدل في صالة رياضية: "لماذا يتصرّف الجميع وكأنني عارية؟" (فيديو)
7
صحة وتغذية
11:42
ما هي الأطعمة الّتي تسبب إطلاق الريح؟
صحة وتغذية
11:42
ما هي الأطعمة الّتي تسبب إطلاق الريح؟
8
منوعات
11:58
مشهد صاعق في قصر فخم... هكذا عُثر على أفراد العائلة بداخله!
منوعات
11:58
مشهد صاعق في قصر فخم... هكذا عُثر على أفراد العائلة بداخله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More