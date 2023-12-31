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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا موقع ‏العباد بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة

آخر الأخبار
2023-12-31 | 09:12
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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا موقع ‏العباد بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة
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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا موقع ‏العباد بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة

 
 
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