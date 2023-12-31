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o
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سرايا القدس: مجاهدونا تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بجنود العدو في حي الشجاعية ما أدى إلى وقوع قتيل وجريح منهم
آخر الأخبار
2023-12-31 | 10:25
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سرايا القدس: مجاهدونا تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بجنود العدو في حي الشجاعية ما أدى إلى وقوع قتيل وجريح منهم
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