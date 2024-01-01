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19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
14
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الراعي: من واجب المجلس النيابيّ إذا كان سيّد نفسه أن ينعقد وينتخب رئيسًا للجمهورية أمّا عما يخبئ المعطلون فبات واضحًا
آخر الأخبار
2024-01-01 | 03:40
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الراعي: من واجب المجلس النيابيّ إذا كان سيّد نفسه أن ينعقد وينتخب رئيسًا للجمهورية أمّا عما يخبئ المعطلون فبات واضحًا
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الراعي: رئيس الجمهورية ليس رئيس عائلة ولا رئيس طائفة ولا رئيس فئة بل رئيس كل لبنان وكل الشعب اللبناني
الراعي: حياد لبنان هو هويته الأساسية التي تمكّنه من عيش رسالته في بيئته العربية وليس الحياد بفكرة البطريرك
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