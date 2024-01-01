الراعي: من واجب المجلس النيابيّ إذا كان سيّد نفسه أن ينعقد وينتخب رئيسًا للجمهورية أمّا عما يخبئ المعطلون فبات واضحًا

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