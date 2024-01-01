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الراعي: رئيس الجمهورية ليس رئيس عائلة ولا رئيس طائفة ولا رئيس فئة بل رئيس كل لبنان وكل الشعب اللبناني

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2024-01-01 | 03:43
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الراعي: رئيس الجمهورية ليس رئيس عائلة ولا رئيس طائفة ولا رئيس فئة بل رئيس كل لبنان وكل الشعب اللبناني
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الراعي: رئيس الجمهورية ليس رئيس عائلة ولا رئيس طائفة ولا رئيس فئة بل رئيس كل لبنان وكل الشعب اللبناني

 
 
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