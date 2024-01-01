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غارتان من مسيرة على كفركلا قرب محطة الشامي

آخر الأخبار
2024-01-01 | 06:24
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غارتان من مسيرة على كفركلا قرب محطة الشامي
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غارتان من مسيرة على كفركلا قرب محطة الشامي

 
 
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