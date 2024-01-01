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حركة حماس: نطالب الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له الأسيرات بسجون الاحتلال
آخر الأخبار
2024-01-01 | 07:11
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حركة حماس: نطالب الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له الأسيرات بسجون الاحتلال
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