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قصف مدفعي اسرائيلي على اطراف بلدة حولا
آخر الأخبار
2024-01-02 | 08:55
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قصف مدفعي اسرائيلي على اطراف بلدة حولا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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