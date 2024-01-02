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المقاومة الإسلاميّة:‏ استهدفنا ‌‌‌‌‏تموضعاً ‏لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة

آخر الأخبار
2024-01-02 | 09:20
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المقاومة الإسلاميّة:‏ استهدفنا ‌‌‌‌‏تموضعاً ‏لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة
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المقاومة الإسلاميّة:‏ استهدفنا ‌‌‌‌‏تموضعاً ‏لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحققنا فيه إصابات مباشرة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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