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الوكالة الوطنية: طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتب حماس في ضاحية بيروت الجنوبية وسقوط 4 شهداء وعدد من الاصابات

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2024-01-02 | 11:27
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الوكالة الوطنية: طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتب حماس في ضاحية بيروت الجنوبية وسقوط 4 شهداء وعدد من الاصابات
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الوكالة الوطنية: طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتب حماس في ضاحية بيروت الجنوبية وسقوط 4 شهداء وعدد من الاصابات

 
 
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