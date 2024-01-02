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المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يدين بشدة العملية "النفاقية" التي قامت بها إسرائيل باغتيال العاروري واثنين من قادة المقاومة
آخر الأخبار
2024-01-02 | 13:20
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المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني يدين بشدة العملية "النفاقية" التي قامت بها إسرائيل باغتيال العاروري واثنين من قادة المقاومة
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