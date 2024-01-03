قصفُ مركز على أطراف حولا وادي السلوقي ورشاقات بالأسلحة الرشاشة من موقع البياض بليدا وقنابل مضيئة فوق وادي السلوقي ليلًا

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌مجاهدونا استهدفوا ‏مجموعة جديدة من ‏جنود العدو قدِمت لتُعاين محيط موقع المرج وذلك بالأسلحة الموجّهة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌مجاهدونا استهدفوا ‏مجموعة جديدة من ‏جنود العدو قدِمت لتُعاين محيط موقع المرج وذلك بالأسلحة الموجّهة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

نيويورك تايمز عن مصدر أميركي: إغتيال العاروري هو الأول من عدة عمليات ستنفذها إسرائيل وهي تخطط لتنفيذ سلسلة إغتيالات ضد قادة حماس (العربية)