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المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌مجاهدونا استهدفوا ‏مجموعة جديدة من ‏جنود العدو قدِمت لتُعاين محيط موقع المرج وذلك بالأسلحة الموجّهة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

آخر الأخبار
2024-01-02 | 23:53
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المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌مجاهدونا استهدفوا ‏مجموعة جديدة من ‏جنود العدو قدِمت لتُعاين محيط موقع المرج وذلك بالأسلحة الموجّهة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح
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المقاومة الإسلامية:‏ ‌‌مجاهدونا استهدفوا ‏مجموعة جديدة من ‏جنود العدو قدِمت لتُعاين محيط موقع المرج وذلك بالأسلحة الموجّهة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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