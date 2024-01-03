الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ يعيد اقتحام مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية بعد انسحابه منها فجر اليوم

كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟

كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟

الجزيرة: دوي انفجارات واشتباكات في محاور عديدة من مخيمي طولكرم ونور شمس في طولكرم في الضفة الغربية