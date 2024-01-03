الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التلفزيون الإيرانيّ الرسميّ: سماع دوي انفجار ثان في مقبرة مدينة كرمان الإيرانية وإصابة أشخاص عديدة
آخر الأخبار
2024-01-03 | 07:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التلفزيون الإيرانيّ الرسميّ: سماع دوي انفجار ثان في مقبرة مدينة كرمان الإيرانية وإصابة أشخاص عديدة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الإيرانيّ
الرسميّ:
انفجار
مقبرة
مدينة
كرمان
الإيرانية
وإصابة
أشخاص
عديدة
التالي
توأمان ولدتا في سنتين مختلفتين... اليكم قصتهما!
التلفزيون الإيراني: إنفجار أسطوانات غاز قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف
تقارير نشرة الاخبار
08:41
هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف
0
آخر الأخبار
08:39
رئيس الوزراء المصري: رفع أسعار الكهرباء سيخفض خسائر القطاع من 90 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه
آخر الأخبار
08:39
رئيس الوزراء المصري: رفع أسعار الكهرباء سيخفض خسائر القطاع من 90 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه
0
منوعات
08:34
في لحظة مرعبة... معزز صاروخي يسقط من الفضاء وينفجر على بعد أمتار من المنازل في الصين! (فيديو)
منوعات
08:34
في لحظة مرعبة... معزز صاروخي يسقط من الفضاء وينفجر على بعد أمتار من المنازل في الصين! (فيديو)
0
صحة وتغذية
08:25
علامات متحور كورونا الجديد JN.1 بدأت تؤثر على الصحة العقلية للناس... اليكم عوارضه!
صحة وتغذية
08:25
علامات متحور كورونا الجديد JN.1 بدأت تؤثر على الصحة العقلية للناس... اليكم عوارضه!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف
تقارير نشرة الاخبار
08:41
هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف
0
آخر الأخبار
08:39
رئيس الوزراء المصري: رفع أسعار الكهرباء سيخفض خسائر القطاع من 90 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه
آخر الأخبار
08:39
رئيس الوزراء المصري: رفع أسعار الكهرباء سيخفض خسائر القطاع من 90 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه
0
منوعات
08:34
في لحظة مرعبة... معزز صاروخي يسقط من الفضاء وينفجر على بعد أمتار من المنازل في الصين! (فيديو)
منوعات
08:34
في لحظة مرعبة... معزز صاروخي يسقط من الفضاء وينفجر على بعد أمتار من المنازل في الصين! (فيديو)
0
صحة وتغذية
08:25
علامات متحور كورونا الجديد JN.1 بدأت تؤثر على الصحة العقلية للناس... اليكم عوارضه!
صحة وتغذية
08:25
علامات متحور كورونا الجديد JN.1 بدأت تؤثر على الصحة العقلية للناس... اليكم عوارضه!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-12-10
الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا
خبر عاجل
2023-12-10
الأمن العام: التوقف عن إستقبال كافة معاملات المواطنين والرعايا العرب والأجانب في كل دوائر ومراكز الأمن العام غدًا
0
أخبار لبنان
2023-11-06
توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة البطريركية المارونية في إهدن-زغرتا وجامعة الروح القدس لجمع الوثائق المتعلقة بيوسف بك كرم
أخبار لبنان
2023-11-06
توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة البطريركية المارونية في إهدن-زغرتا وجامعة الروح القدس لجمع الوثائق المتعلقة بيوسف بك كرم
0
أخبار لبنان
05:39
سلوم: معاشات الصيادلة وموظفو القطاع العام مهزلة
أخبار لبنان
05:39
سلوم: معاشات الصيادلة وموظفو القطاع العام مهزلة
0
خبر عاجل
07:39
التلفزيون الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الإنفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في كرمان ومسؤول إيراني يصفهما بالهجوم الإرهابي
خبر عاجل
07:39
التلفزيون الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الإنفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في كرمان ومسؤول إيراني يصفهما بالهجوم الإرهابي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف
تقارير نشرة الاخبار
08:41
هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف
0
أخبار لبنان
08:09
هكذا بدا الجنوب بعد الإستهداف الإسرائيلي
أخبار لبنان
08:09
هكذا بدا الجنوب بعد الإستهداف الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
08:07
كلمة لنصرالله اليوم واغتيال العاروري يغير مضمونها
أخبار لبنان
08:07
كلمة لنصرالله اليوم واغتيال العاروري يغير مضمونها
0
أخبار لبنان
06:35
المطارنة الموارنة دعوا النواب إلى الوفاء بالإستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس
أخبار لبنان
06:35
المطارنة الموارنة دعوا النواب إلى الوفاء بالإستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس
0
أخبار دولية
03:52
كيف تتحضّر اسرائيل لرد الحزب على اغتيال العاروري؟
أخبار دولية
03:52
كيف تتحضّر اسرائيل لرد الحزب على اغتيال العاروري؟
0
أخبار لبنان
02:52
الحزب لم يرد بعد على اغتيال العاروري... وهكذا بدا مشهد الجنوب
أخبار لبنان
02:52
الحزب لم يرد بعد على اغتيال العاروري... وهكذا بدا مشهد الجنوب
0
أخبار لبنان
02:46
كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟
أخبار لبنان
02:46
كيف يبدو المشهد في الضاحية الجنوبية بعد الاغتيال؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:55
إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
14:56
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
أخبار دولية
14:56
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:58
معلومات أولية عن إستهداف سيارة في منطقة بئر العبد
خبر عاجل
10:58
معلومات أولية عن إستهداف سيارة في منطقة بئر العبد
2
خبر عاجل
11:23
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير
خبر عاجل
11:23
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير
3
خبر عاجل
11:16
الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية
خبر عاجل
11:16
الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية
4
خبر عاجل
14:09
تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان
خبر عاجل
14:09
تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان
5
خبر عاجل
11:17
مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان
خبر عاجل
11:17
مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان
6
خبر عاجل
11:36
إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
11:36
إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت
7
خبر عاجل
15:05
حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب
خبر عاجل
15:05
حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب
8
خبر عاجل
07:39
التلفزيون الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الإنفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في كرمان ومسؤول إيراني يصفهما بالهجوم الإرهابي
خبر عاجل
07:39
التلفزيون الإيراني: مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في الإنفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في كرمان ومسؤول إيراني يصفهما بالهجوم الإرهابي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More