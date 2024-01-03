المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ‌‌‌‏موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققنا فيه إصابات مباشرة‏

هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف

هجمات الحوثيين على البحر الأحمر لم تتوقف

وكالة الأنباء الإيرانية: 15 جريحًا في الإنفجار الذي وقع بالقرب من مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران